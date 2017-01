Modern und unkompliziert im Westend

Im Oktober 2016 öffnete die brandneue Westend Factory erstmals ihre Türen.

Das moderne Lokal im Sheraton München Westpark Hotel versteht sich als Liebeserklärung an das Westend und soll mit regionaler Küche und nostalgischem Industrial Charme begeistern. ,Westend Willi', das Maskottchen im Logo der Genussfabrik, verkörpert, worum es geht: saftige Steaks, frischen Fisch und die Geschichte des Viertels. Die moderne, unkomplizierte Atmosphäre befördert nicht zuletzt das Servierprinzip. Hier wird zum Teilen eingeladen, denn die Speisen kommen einfach mitten auf den Tisch, jeder bedient sich – ganz wie zu Hause. Küchenchef Sven Segler verwendet frische Zutaten vorwiegend aus dem Münchner Umland, die er geradlinig und präzise zubereitet und so in unverschnörkelte Köstlichkeiten verwandelt.

www.westend-factory.com