Glücksgefühl am Hofgarten

Kurz vor Schluss lieferte das Jahr 2017 den Münchnern noch eine besonders frohe Botschaft: Nach der schmerzlichen Schließung der Münchner Café-Institution Tambosi Ende 2016 erstrahlt das Lokal seit kurzem in neuem Glanz. Verantwortlich für das Comeback zeigen sich die Brüder Ugo und Pino Crocamo und bringen damit das Tambosi zurück in italienische Hände. Doch nicht nur das: Die bewährte Kaffeehausstruktur im Erdgeschoss wird um ein italienisches Restaurant auf der Galerie im ersten Stock erweitert. Der Biergarten im Hofgarten und die Theaterbestuhlung in Richtung Odeonsplatz bleiben wie gehabt – auch wenn so mancher die alten Terrassenstühle in Rot schmerzlich vermisst.

TAMBOSI, Odeonsplatz 18, Mo – So 8 – 1 Uhr