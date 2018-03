Drinks im Untergrund

× 1 von 9 Erweitern Foto: Salon Pitzelberger Salon Pitzelberger × 2 von 9 Erweitern Foto: Salon Pitzelberger Salon Pitzelberger × 3 von 9 Erweitern Foto: Salon Pitzelberger Salon Pitzelberger × 4 von 9 Erweitern Foto: Salon Pitzelberger Salon Pitzelberger × 5 von 9 Erweitern Foto: Salon Pitzelberger Salon Pitzelberger × 6 von 9 Erweitern Foto: Salon Pitzelberger Salon Pitzelberger × 7 von 9 Erweitern Foto: Salon Pitzelberger Salon Pitzelberger × 8 von 9 Erweitern Foto: Salon Pitzelberger Salon Pitzelberger × 9 von 9 Erweitern Foto: Salon Pitzelberger Salon Pitzelberger Prev Next

Der Gärtnerplatz glänzt seit kurzem nicht nur mit seinem frisch renovierten Theater, sondern zudem mit einer neuen Bar namens Salon Pitzelberger im Kellergewölbe des Gebäudes. Was für einen ersten Eindruck liefert besagter Salon?

Diese Bar ist weder urige Kneipe noch unpersönliche Abfertigungstheke. Das Salon Pitzelberger versucht sich stattdessen an einem Konzept, das in den letzten Jahren in den meisten hiesigen Bars etwas zu kurz kam: Entspanntheit. So ist die Inneneinrichtung der Bar – analog zum Publikum – geschmackvoll, aber keinesfalls übertrieben schick. Statt auf Elektro setzt das Salon Pitzelberger auf cleveren Jazz, Soul, Funk oder auch exotischeren Sound, der sich im Kreuzgewölbe angenehm verspielt. Die Preise sich im Mittelfeld und rechtfertigen auf jeden Fall einen Zwischenstopp. Bleibt nur noch abzuwarten, wann sich die Schauspielerinnen und Schauspieler des Gärtnerplatztheaters dort erste Auseinandersetzungen liefern. *jb

Salon Pitzelberger, Gärtnerplatz 3 (im Gärtnerplatztheater), Mi + Do 19 – 1 Uhr, Fr + Sa 19 – 3 Uhr, salon-pitzelberger.de