Alle Jahre wieder … beschert die Vorbereitung des Weihnachtsessens den Hobbyköchen eine gehörige Migräne. Damit das Unterfangen nicht in vorweihnachtlichem Frust endet, bietet das Platzl Hotel am 10. Dezember einen Kochkurs für das perfekte Weihnachtsmenü. Die Profiköche des Restaurants Pfistermühle öffnen ihre Tore und bereiten mit den Kursteilnehmern ein festlich-bayerisches Vier-Gänge-Menü. Für eine verringerte Gebühr darf man auch ohne Kurs am Essen teilnehmen.

Das perfekte Weihnachtsmenü, 10.12 / 12 Uhr Kursbeginn, 17:30 Uhr Essen / 119 Euro pro Kursteilnehmer, 49 Euro pro Essensteilnehmer / Anmeldungen unter 089 23703-743 oder feste@platzl.de