BussiBussi - Gastkommentar: Markus Mensch

In kaum einer anderen Stadt gibt es so viel „Bussi, Bussi“ und Champagner wie in München. Vielleicht war auch das der Grund, warum die Schickeria in München über die Landesgrenzen hinaus so bekannt wurde.

Sogar ein Song wurde der „Schickeria“ dank der Spider Murphy Gang 1981 gewidmet. Man könnte schon fast meinen, die Zeit der Schönen und Reichen, oder die es gerne wären, ist stehen geblieben. Kaum ein Event in München geht ohne Champagner, es scheint, das Getränk verleihe magische Kräfte.

Eine Verwandlung von manchen VIPs, die wir aus den Boulevardmagazinen kennen, grenzt schon oft an ein Wunder. Tagsüber Stewardess oder Zahnarzthelferin und abends Promi-Moderatorin. Wenn unter der Woche noch die Trambahn reicht, muss es am Wochenende der Shuttle sein. Schon fast magisch, was Champagner alles möglich macht.

All das kann nur noch durch eine Affäre mit einem Fußballer getoppt werden, denn das bringt dich gleich in den Promi-Olymp. Da wird man ganz lässig über Nacht zur Designerin, Fashion-Expertin oder Model.

Meine liebsten Champagner Events

#1 Jimmy Choo Afternoon Tea

Die Patisserie des Luxushotels Mandarin Oriental Munich kreiert kleine kulinarische Köstlichkeiten, die das Herz einer jeden Fashionista höherschlagen lassen: raffinierte Kreationen in Form von High Heels und Handtaschen aus Zucker und Schokolade sowie herzhafte Tartlets und verführerische Petit Fours. Die Leckereien sind inspiriert von den Farben der Jimmy-Choo-Herbst-Winter-Kollektion 2017: Ballet Rosa, Grün und ein kräftiges Burgunderrot. Auch Muster wie funkelnde Sterne und Diamanten, Leo-Prints, Fransen und samtige Texturen spiegeln sich in den essbaren Modellen wider. Der Jimmy Choo Afternoon Tea wird vom 10. Juli bis 13. September täglich zwischen 15:00 und 18:00 Uhr serviert. Reservierung unter 089 29098-1875.

#2 Champagne in the City

Im Restaurant La Bohème findet regelmäßig der exklusive Champagner Event statt. Zum Superpreis (Glas 6 Euro) treffen sich hier die Freunde des guten Geschmacks. Bei jedem Termin wird ein neuer Champagner verkostet und macht „Champagne in the City“ damit zu etwas ganz Besonderem. Aktuelle Termine unter www.boheme-schwabing.de.

#3 Goldener Hirsch Festspielfest’l

Elegante Abendroben, Musiker, prominente Gäste und vor allen Dingen jede Menge Champagner von Moët & Chandon machen das Festspielfest’l zu dem Opening-Event der Salzburger Festspielsaison. Generaldirektor Wolfgang Putz lud am 7. Juli rund 150 Gäste – darunter viel Prominenz und Freunde des Hauses – zum mittlerweile sechsten „Goldener Hirsch Festspielfest’l“ ein. Die Gäste genossen das Rahmenprogramm und ganz besonders die Versteigerung, die einen Reinerlös von 20.000 Euro für den Verein der Freunde der Kinder- und Jugendpsychiatrie Salzburg erzielte. Die Organisation unterstützt mit materiellen und immateriellen Mitteln die Arbeit der Salzburger Kinder- und Jugendpsychiatrie. Champagner für einen guten Zweck! www.goldenerhirsch.com