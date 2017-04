Brunchen mit Gefühl

Orte zum Brunchen gibt es in München wie Sand am Meer. Doch nur wenige Etablissements bieten eine Art Heimeligkeit, die einen die Stunden vergessen lassen und die Sinne für das Frühstück schärfen.

Die Waldmeisterei in der Maxvorstadt ist definitiv so ein Ort. Dielenboden, Holzbänke und eine schnörkellose Inneneinrichtung: Die Waldmeisterei wirkt wie eine entspannte Mischung aus Seitenstraßen-Café und einem urigen Kiosk. Ebenso unkompliziert präsentiert sich das Frühstücksmenü zum Ankreuzen. Brunch-Gourmets könnten enttäuscht werden, denn große Exotik gibt es in der Waldmeisterei nicht unbedingt. Doch das vergisst man schnell wieder: Jede einzelne Speise und Beilage ist vom Feinsten – vom Rosmarinschinken bis hin zur Guacamole. Wer dann noch ein Loch im Bauch hat, genehmigt sich ein Stück von den Kuchen, die wie frisch von Omas Backblech wirken.

Barer Str. 74, München