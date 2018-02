Aus Glockenbach wird HeimWerk

× Erweitern Foto: Heimwerk Heimwerk

Bereits am 10. November war der Tag des Abschieds vom „Glockenbach“ gekommen, dem zweigeschossigen Lokal an der Ecke Müller-/Pestalozzistraße. 2009 eröffnet, war es von Beginn an ein ebenso schickes wie beliebtes Café und Restaurant im Viertel. So war die Schließung auch nicht eine Folge von wirtschaftlichem Misserfolg, sondern schlicht der Überlastung der Geschäftsführerin Valentina Schunk geschuldet, die sich nur schweren Herzens vom Kräfte zehrendsten ihrer Münchner Gastroprojekte verabschiedete. Doch natürlich bleibt eine solch prominente Fläche nicht lange ungenutzt: Am 11. Januar eröffnete mit dem Restaurant „HeimWerk“ der Nachfolger, der sich etwas bodenständiger als sein Vorgänger präsentiert. „Heimatliche Klassiker vollkommen neu erleben“ ist das Motto, das Geschäftsführer Archibald Graf von Keyserlingk für sein Lokal ausgegeben hat. Hier gibt es Schnitzel & Co. sowie Bierspezialitäten und Drinks in lässiger Atmosphäre. Die relativ kleine Auswahl an Speisen will aber mit hohem Anspruch an Qualität, Regionalität und Frische punkten. „Slow Food“ nennt sich dieses Konzept, das die Inhaberin, die Gast & Wirt GmbH, bereits mit dem gleichnamigen Restaurant in der Schwabinger Friedrichstraße, etabliert hat. Wir sagen: Willkommen im Viertel!

HeimWerk, Müllerstr. 49, Mo – Fr ab 11:30 Uhr, Sa/So ab 10 Uhr geöffnet, www.heimwerk-restaurant.de