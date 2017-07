Asiatische Küche mal anders

Über einen Mangel an asiatischer Gastronomie kann man sich in München wahrlich nicht beschweren, Verköstigung findet man in allen Preisklassen.

Doch gibt es da noch eine Handvoll besonderer Lokale, die auf wunderbare Art und Weise das Münchnerische mit dem Asiatischen verbinden. Drei davon möchten wir euch hier vorstellen. An Guadn!

Unweit der Fraunhoferstraße findet man ein Kleinod an asiatischer Unkompliziertheit. Fei Scho heißt das Lokal, dessen Inneneinrichtungsmix aus asiatischen Lampions und urigen Holzmöbeln Sicherheit im transkontinentalen Stilmix beweist. Die Speisekarte ist bewusst kurz gehalten. Die Gäste möchte man nicht mit unzähligen Gerichtsvariationen überrollen. Stattdessen verwöhnt das Fei Scho lieber mit einem Best-of der Südostasien-Küche.

Fei Scho Fei Scho Fei Scho

Fei Scho, Kolosseumstr. 6, täglich 11:30 – 22:00 Uhr, feischo.com

Noch ein wenig uriger geht es im Nomiya in der Wörthstraße zu. Wäre da nicht die Sushitheke mitten im Lokal, könnte man es glatt für ein bayrisches Wirtshaus halten. Das Nomiya ist ein geschickter Mix aus Bürgerbräu im Steinkrug, gut gemachten Sushiplatten oder auch mal bayrischen Gerichten am Spieß. Nur Angst vor größerer Nähe zu Fremden sollte man sollte man im Nomiya nicht haben: Die engen Dimensionen des Ladens bringen verschiedenste Klientelen an den Tischen zusammen.

× Erweitern Foto: Nomiya Nomiya

Nomiya, Wörthstr. 7, täglich 18:00 – 1:00 Uhr, nomiya.de

Das Bami House, nur wenige Schritte entfernt von der Sammlung Brandhorst, sticht ins Auge. Das vietnamesische Lokal schickt sich an, die Münchner über den Gaumen direkt nach Vietnam zu versetzen. Das schafft es nicht nur mit seiner kunterbunten Gestaltung, sondern auch mit einer Kombination aus drei verschiedenen Gerichten vietnamesischer Street Cuisine. Highlights sind die Bánh mì, typische Baguettemahlzeiten, die lecker mit Pulled Chicken oder würzigem Tofu und vielem mehr belegt sind. Dazu gibt es authentischen Kaffee aus Vietnam. Perfekt für den Lunch! *jb

Bami House Bami House

Bami House ,Türkenstr. 21, täglich 10:00 – 22:00 Uhr, bamihouse.de