3-mal Silvesterdinner in München

Von wegen mit Katerstimmung ins neue Jahr. Wenn man dem 3-Tage-wach-Alter entwachsen ist, zieht man am Silvesterabend einen guten Rotwein einem Jacky-Cola vor und schläft im neuen Jahr lieber zufrieden und satt ein als betrunken und filmrissig.

Wer seinen Schatz zum mehrgängigen Hinüberschwelgen nach 2017 einladen möchte, darf sich über eine Handvoll Tipps für Silvesterlokalitäten freuen.

„Black and Shiny“ ist das Café Forum in der Corneliusstraße, und das bedeutet: Wollpullis und florale Hemdenprints haben Hausarrest. Hauptsache die Klamotte ist schwarz und edel. Dafür serviert dann Küchenchef Michael Westermeier ein ebenso edles Vier-Gänge-Menü mit dreierlei Tatar, Rinderfilet, Champagnersüppchen und vielem mehr. www.forumrestaurant.de

Ein wenig mehr Showprogramm bietet das Tollwood Festival mit Sven Ratzke und seinem Galaprogramm. Mit Klavier und Stimme legt der Entertainer eine alle Genres umspannende Show hin, die mit Highlights nicht spart. Das dazu servierte Fünf-Gänge-Menü hat Bioqualität und ist die richtige Stärkung für den traditionellen Mitternachtswalzer, zu dem in allen Tollwood-Zelten und zu Füßen der Bavaria gebeten wird. www.tollwood.de

Silvester hättet ihr eigentlich lieber in Mexiko verbracht, aber das Geld war zu knapp? Kein Problem, das Katopazzo schafft Abhilfe. Die Mezcalschnäpse und feurigen Drinks des Maxvorstädter Etablissements sind stadtbekannt und tun mitsamt der exotischen Inneneinrichtung ihr Übriges, um euch aus dem gewöhnlichen Silvestertrott hinauszukatapultieren. Das Silvestermenü, so hat man uns versprochen, wird wieder im unvergleichlichen Katopazzo-Style daherkommen. Soll heißen: Ein wenig deutsch, ein wenig italienisch und das alles ganz schön durchgeknallt. Nach Mitternacht geht die Party im Keller weiter in der obskuren Totem Bar unter Fontänen von Qualitäts-Tequila. http://www.katopazzo.de.