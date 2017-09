"Eine Tasse-Hilfe"

× 1 von 2 Erweitern Foto: Bernd Müller Refugee_Tasse × 2 von 2 Erweitern Foto: Bernd Müller Refugee_Tassen_Apothekenteam Prev Next

Im Frühjahr stellte der Münchner Fotograf Matthias Keitel Bilder von geflüchteten Schwulen im Sub-Zentrum aus. Jetzt ist aus dem Projekt „Heimatsuche“ Dank der Unterstützung der Münchner Regenbogen-Apotheke eine Tassen-Serie entstanden, mit deren Verkauf die Arbeit queere Flüchtlingsarbeit in München unterstützt wird. Die Becher mit ausgewählten Motiven der Ausstellung sind für 10 Euro im Sub, bei LeTra, im diversity-Jugendzentrum und in der Regenbogen-Apotheke zu haben ­– in deren Schaufenster in der Sonnenstr. 33 sind die Motive der Ausstellung noch einmal zu sehen. Übrigens: Die Refugee-Gruppe des Sub sucht noch Mentoren, die Geflüchtete in allen Bereichen des Alltags unterstützen. Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, meldet sich unter: mentor@subonline.org