Ehe für alle? Ja, aber...

Mehr als 80 Prozent der Menschen in Deutschland sind für die Ehe für alle. In der eigenen Familie sieht es jedoch gleich ganz anders aus:

Nur noch 60 Prozent der Befragten hätten kein Problem, wenn die eigene Tochter lesbisch oder der eigene Sohn schwul wäre. Das ergab eine vor kurzem veröffentlichte repräsentative Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Dass homo- und bisexuelle Menschen in Deutschland benachteiligt werden, empfinden 81 Prozent der Befragten. Auch dass lesbische und schwule Paare Kinder adoptieren dürfen sollten, sehen 76 Prozent als richtig an. All diese Zahlen bedeuten, dass die Politik und Gesetzgebung der Einstellung und dem Empfinden der Bevölkerung hinterherhinken.

× Erweitern Ehe für Alle

Jedoch kommt die Toleranz der Befragten an ihre Grenzen, sobald es in das private oder berufliche Umfeld geht. Wenn sich ein homosexuelles Paar an der roten Ampel küsst oder beim Spazierengehen Händchen hält, empfinden das gleich 40 Prozent als unangenehm. Auch hätten über 20 Prozent der Befragten ein Problem damit, wenn das eigene Kind in der Kita von einer Lesbe oder einem Schwulen betreut würde. Wo also ansetzen? Auf Initiative des Münchner Stadtrats hin, schrieben im Nov. 2015 Oberbürgermeister Reiter und sein Amtskollege, Bürgermeister Schmid und Amtskollegin Strobel •an Ministerpräsident Horst Seehofer, er möge sich doch auf Bundesebene dafür einsetzen, dass künftig auch schwule Bürger und lesbische Bürgerinnen im Eherecht gleichgestellt werden.

Mit der Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft im Jahr 2001 hat der Gesetzgeber zwar schon eine rechtliche Absicherung für homosexuelle Paare geschaffen, wenn man aber jedoch genauer hinsieht, erkennt man keine tatsächliche Gleichstellung. Es gelten immer noch andere Gesetze, je nachdem ob Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft. Mit dem Adoptionsrecht ist es ein ähnliches Debakel. Staatsminister Marcel Huber antwortet auf das Schreiben im Namen des Ministerpräsidenten: Man erkenne mit großer Wertschätzung an, wenn in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Menschen füreinander einstehen und verlässlich Verantwortung und Sorge füreinander übernehmen. Und weiter: Eine eingetragene Lebenspartnerschaft bewirke in den allermeisten Bereichen die gleiche Rechtsfolge wie eine Ehe – insbesondere seit der Gleichstellung im Einkommensteuerrecht, so der Staatsminister.

× Erweitern Ehe für Alle

Man erkennt bereits, in welche Richtung es gehen soll. Solange der monetäre Haushalt stimmt, braucht man keine wirkliche Gleichstellung. Außerdem seien dem lieben Herrn Ministerpräsidenten die Hände gebunden, denn die eingetragene Lebenspartnerschaft falle nicht in den Schutzbereich der Ehe nach Art. 6 Abs. 1 des Grundgesetzes. Das Bundesverfassungsgericht habe diesbezüglich festgestellt, dass die Ehe nur mit einem Partner des jeweils anderen Geschlechts geschlossen werden könne. Die Bayerische Regierung sei außerdem der Ansicht, dass Ehe und Familie einen besonderen Rang genießen, der auch in einem besonderen rechtlichen Status zum Ausdruck kommen müsse.

Wie kann man also Vorurteile in der Bevölkerung abbauen? Vielleicht muss man die aktuelle Diskussion über die Veränderung von Lehrplänen in Schulen zu einem toleranterem Umgang mit Homosexualität weiterdenken und mehr Aufklärung in Bayerischen Staatsregierungen betreiben.