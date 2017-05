Wenn es nachts durch ganz München tönt, ist die Lange Nacht der Musik wieder in der Stadt. Schon zum 18. Mal bespielen eine ganze Menge Bands, Gruppen und Combos aller Musikgenres die Innenstadt.

Mit einem Ticket für 15 Euro sind alle Konzerte und Shuttles zugänglich.

Nicht nur herkömmliche Spielstätten kommen dabei zum Einsatz. Vom Knotenpunkt am Odeonsplatz geht es via Shuttles ab 20 Uhr in allen Himmelsrichtungen hin zu den überraschendsten Konzertorten.

Zentrale Anlaufstelle für alle Geschmäcker ist der Gasteig, der in seinen zahlreichen Räumen von Mundart bis hin zu Klassik eine Menge zu bieten hat. In der Bayerischen Staatsoper und im Künstlerhaus sollten sich Opernfans wohlfühlen mit Impressionen aus La Traviata oder Madame Butterfly in Gänze. Zudem warten nächtliche Führungen hinter die Kulissen oder Performances aus dem Orchestergraben auf die Besucher.

Wer es ein wenig lockerer mag, macht sich auf in die Einsteinstraße zum Jazzclub Unterfahrt oder ins Einstein Kultur. In direkter Nachbarschaft feiert das Unionsbräu Haidhausen mit einer Münchner Bigband ihre Premiere bei der Langen Nacht der Musik.

In der Glockenbachwerkstatt wird es musikalisch ziemlich bunt, wenn Polka-Punk auf Klezmer oder bayrische Volksmusik trifft. Hauptsache, die Tuba dröhnt aus vollster Seele.

Eine spezielle Erwähnung verdienen auch die Konzerte im Sub e. V. Dort verwöhnen ab 20 Uhr deutschsprachiger Indierock von Kaiser Otto, Songwriterin Alisha Prettyfields, die harte Hip-hop-Poetin Lisaholic oder das bluesige Folk-Duo Matthew Matilda die Ohren der Zuhörer.

Ganz besonders kuschlig und wild dürfte es zudem in der Rockbox werden. Auf wenigen Quadratmetern lassen gleich drei Bands die Wände wackeln.

Übrigens finden auch Tänzer ihr Glück: In den Tanzschulen der Stadt gibt es Workshops oder einfach nur Dancefloors.

6.5., München, www.muenchner.de/musiknacht

Über www.leo-magazin.de verlosen 3 x 2 Tickes für “Die Lange Ncht der Musik”