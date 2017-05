43 Länder nehmen am diesjährigen ESC teil, 24 davon werden im heutigen Finale zu sehen und zu hören sein.

Dem guten Geld sei Dank, auch der deutsche Beitrag ist in Kiew dabei! Wer es sich nicht zuhause gemütlich machen möchte, der sucht sich einen Platz im Sub, im Prosecco, dem Kraftwerk oder einer anderen Location, die den Schlagerspaß auch in diesem Jahr einer gut gelaunten schwulen Meute präsentieren.

13.5., Diverse Szenelocations und ARD, ab 20:15 Uhr, www.eurovision.de