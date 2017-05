06.05. • MÜNCHEN • PLAYGROUND

× Erweitern FOTO: Münchenticket Playground Party

Zweite Runde für die Playground-Party, deren Premiere im März ein so überragender Erfolg war. Das Line-Up in der Halle ist mit Answer Code Request (Ostgut Ton) sowie den „Herrensauna“-Residents Hector Oaks und Cem wieder spektakulär.

Im Club spielen Maxim von Terentieff (Rote Sonne) und Ben Manson, den man von Partys wie „Less Drama More“ oder „La Demence“ kennt. Ein Abend ganz nach dem Motto: Be yourself, be surprised, be open minded!

6.5., MMA, Katharina-von-Bora-Str. 8a, 22 Uhr , www.muenchenticket.de