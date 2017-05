Wieder einmal bringt die „Lange Nacht der Musik“ die Landeshauptstadt mächtig in Schwung! Am heutigen Samstag gibt es wieder 400 Live-Konzerte, Shows und Performances in 100 Locations.

Auch das schwule Zentrum Sub ist mit von der Partie und präsentiert ab 20 Uhr vier hörenswerte Indie-Bands. Im Lange-Nacht-Ticket zu 15 € ist der Busshuttle auf unterschiedlichen Touren quer durch München inbegriffen.

6.5., Lange-Nacht-Zentrale am Odeonsplatz, 19 bis 3 Uhr, www.muenchenticket.de