Legale Verbannung von Trans-Menschen aus Suppenküchen und Krankenhäusern?

Zwei aktuelle Fälle, bei denen Transgender-Menschen von kirchlichen Einrichtungen abgewiesen wurden, zeigen nicht nur die aktuellen Spannungen zwischen einigen religiösen Gruppen und den Bürgerrechten von Tansgendern in den USA sondern vor allem die Notwendigkeit eines Handelns in ganz Amerika.

Was ist passiert?

An diesem Wochenende wurde die 26-jährige Isabella Red Cloud, die sich als Two Spirit identifiziert, aus der Union Gospel Mission Suppenküche in Sioux Falls (South Dakota) mit der Begründung abgewiesen, sie sei "unangemessen gekleidet" und könnte zurückkehren, wenn sie sich wie ein Mann anziehe.

Der Leiter der Suppenküche behauptet, dass ihre Bekleidung "störend" war. Eine "Trans-Frau schafft zudem eine Animosität und einen potenziell unsichern Platz" für andere Besucher.

Dieser Vorfall ereignete sich nur ein paar Tage bevor die amerikanische Civil Liberties Union (ACLU) angekündigt hatte, eine Beschwerde gegen das katholische Dignity Health’s Mercy San Juan Medical Center in Carmichael (Kalifornien) einzureichen. Das medizinische Zentrum hat angeblich ein Hysterektomieverfahren bei dem 35-jährigen Michael Minton, einen Transgender, der sich einer Geschlechtsumwandlung unterzieht, abgesagt.

Obwohl die Leitung des Krankenhauses beteuert, die Beschwerde der ACLU noch nicht erhalten zuhaben, erklären Sie weiter, dass sie "verstehen, wie wichtig diese Operation für Transgender-Personen ist" und hätten "Herrn Minton und seinem Chirurgen die Nutzung eines anderen Dignity Health Krankenhauses für diesen Eingriff innerhalb weniger Tage empfohlen. Herr Minton hatte die Operation aber bereits in einer anderen Klinik durchführen lassen."

Im Moment gibt es kein US-weites Antidiskriminierungsgesetz, das transgender Menschen schützt, so dass es weitgehend den einzelnen Staaten überlassen bleibt, entsprechende Gesetze zu erlassen.

Eine 2016 Umfrage des Public Religion Research Institute zeigte, dass sich 72 Prozent der Amerikaner für Anti-Diskriminierung Gesetze zum Schutz von LGBTIQ*-Menschen aussprechen. Trotzdem hat eine Studie von 2015 durch das Transgender Law Center festgestellt, dass es in 32 Bundesstaaten nur unzureichende rechtliche Schutzmaßnahmen gibt.