Wofür geben die Deutschen ihr Geld aus?

Euro Banknoten Geld

Jedes Jahr gibt es zahlreiche Studien über das Konsumverhalten der Deutschen. Doch in der Regel sind diese unübersichtlich oder für den Laien nur schwer zu finden. Deswegen haben wir ein wenig recherchiert, damit wir an dieser Stelle die Bereiche vorstellen können, in denen die Deutschen im vergangenen Jahr am meisten Geld ausgegeben haben. Und vielleicht ist es für den ein oder anderen ja auch eine Anregung, um speziell in diesem Bereich ein wenig zu sparen.

Das meiste Geld wird im Bereich Wohnen ausgegeben

Es war zu erwarten, denn gerade in Großstädten die Miete oft der Kostenpunkt, der den größten Teil des Budgets verschlingt. Dabei geben die Deutschen mit rund 35% mehr als ein Drittel ihres monatlichen Budgets für die Miete, die Nebenkosten und die Instandhaltung aus. Das entspricht einem Betrag von knapp 900 Euro im Monat.

Zusätzlich zu diesen Kosten kommen noch einmal 5% für Haushaltsgeräte. Was ein wenig überrascht ist die Tatsache, dass insbesondere Haushaltsgeräte sehr oft mit einem Kredit finanziert werden. Das liegt natürlich auch daran, dass der Tausch von Haushaltsgeräten nur selten geplant ist. So schafft die Finanzierung dieser Anschaffung ein wenig finanziellen Spielraum. So lässt sich das Haushaltsgerät ersetzen, ohne unmittelbar enorme Einschnitte machen zu müssen. Wer im Bereich des Wohnens ein wenig Geld sparen möchte, der findet zum Beispiel bei loslegen.net ein paar wertvolle Tipps.

× Erweitern Foto: newsroom.jaguarlandrover.com Rangerover Range Rover Evoque Cabriolet

Die Fortbewegung und die Kommunikation lässt man sich einiges kosten

Gerade für Autos geben die Deutschen eine ganze Menge Geld aus. Dabei sind es meist gar keine teuren Luxusfahrzeuge wie das Range Rover Evoque Cabrio oder ein sportlicher Porsche. Denn in der Regel handelt es sich um einen preiswerteren Gebrauchtwagen, der vor allem der Fortbewegung dient. Denn für die Mehrheit der Konsumenten spielt das Prestige des Fahrzeugs nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle.

Und auch die Fortbewegung mit Bus und Bahn lässt man sich einiges kosten. Eine weitere kleine Rolle spielen außerdem die Kosten für Telefon und Internet, doch im Punkt Verkehr und Kommunikation lassen sich diese tendenziell vernachlässigen.

Auch Erotik hat einen festen Bestandteil im Budget der Deutschen

Der Online Kreditanbieter Vexcash hat auf seiner Webseite www.vexcash.com Informationen über die Ausgaben für Erotik und Sexspielzeug in Deutschland zusammengestellt. So gibt der durchschnittliche Berliner monatlich rund 80€ für alles rund um das Thema Sex aus, der typische Bremer mit 24€ im Monat nur ein knappes Drittel davon. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei rund 45€ im Monat. Dabei ist auffällig, dass Männer das Geld tendenziell eher für Pornofilme, Frauen das Geld lieber für Sextoys ausgeben.