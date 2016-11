UND WAS ISST DU SO?

veggieworld.de/de/berlin

Europas größte und älteste Veggiemesse macht im November munter.

Berlin ist mit Sicherheit eine der Städte in Deutschland, in denen man sich, allen Döner-Fast-Food-Vorwürfen zum Trotz, mit sehr guter und nachhaltiger Ernährung auseinandersetzt. Klar, dass die Hauptstadt der richtige Standort ist für die Messe VEGGIEWORLD, eine Publikums- und Fachmesse für Produkte und Dienstleistungen des veganen Lebensstils. Sie findet am 26. und 27. November in der Station Berlin am Gleisdreieck statt und bietet ein reichhaltiges (Essen, Kosmetik & Mode) sowie spannendes Programm – und zwar eines, das schmeckt! Das freut auch die, die mitmachen, etwa Erika Köbler vom VeNaLe – Verein Natürlich Leben e. V., die online schwärmt: „Der Erfolg der Messe ist nicht mehr zu bremsen. Eine Messe, die sich sehen lassen kann. Genau zur richtigen Zeit die richtigen Themen für die Menschen!“ blu ist dabei.

