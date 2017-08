Benjamin Melzer in PETA-Kampagne

× Erweitern Foto: Ray Depatti/PETA PETA Benjamin Melzer Loiza Lamers

„Den Pelz eines gequälten Tieres zu tragen, das per Elektroschock getötet, erschlagen, ertränkt oder lebendig gehäutet wurde, ist gruselig und grausam“, so „Holland's Next Top Model”-Gewinnerin und Transgender-Frau Loiza Lamers. Transgender-Männer-Model Benjamin Melzer ergänzt: „Pelz verdient in niemandes Kleiderschrank einen Platz und wir appellieren an alle mitfühlenden Menschen, Pelz dort zu lassen, wo er hingehört: an den Tieren.“

Beide Models sind die Stars der neuen Aktion der Tierrechtsorganisation. „Es gibt so viele pelzfreie Bekleidungsoptionen, dass man ganz einfach einen super Look haben kann, ohne Tiere zu töten“, fährt Loiza fort. Beide fordern: „Transform Your Wardrobe – Don't Wear Fur“ – Tiere sind nicht dazu da, dass wir sie anziehen.

Der Fotograf der „Lieber nackt als im Pelz“-PETA-Kampagne ist Ray Depatti.

Mehr Informationen:

PETA.de/Pelz

PETA.de/PAV

Veganblog.de/Bekleidung