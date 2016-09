TIPP: KONTOWECHSEL AB 18.9. EINFACHER

Ob wegen eines Umzugs oder einfach nur um Kontoführungsgebühren zu sparen – beim Thema Kontowechsel stellen sich einem regelrecht die Nackenhaare auf. Allein das Anpassen aller Daueraufträge und Lastschriftverfahren lässt einem die Lust auf ein neues Konto schnell vergehen. Bisher war man dabei ja auch auf sich allein gestellt. Doch genau das soll sich ab dem 18.9. ändern.

Was würde die Welt nur ohne Girokonten, Kreditkarten und sonstige Zahlungsmittel tun? Egal ob man eine Shoppingtour mit der besten Freundin macht, ein Hotelzimmer oder einen Flug buchen will – damit lässt sich alles schnell und praktisch bezahlen. Doch Girokonto ist nicht gleich Girokonto, denn von Bank zu Bank gibt es enorme Unterschiede. Bei der Norisbank zum Beispiel bezahlt man im Vergleich zu vielen anderen Banken keine Kontoführungsgebühren und kann weltweit kostenlos Bargeld abheben – das sind aber bei weitem noch nicht alle Vorteile. Bei einigen anderen Instituten kommen allein für Kontoführungsgebühren schnell mal zwischen 80 und 100 Euro zusammen und das Abheben im Ausland kostet auch nochmal extra. Da kann sich ein Wechsel zu der genannten oder einer vergleichbaren Bank mehr als lohnen. Und dieser geht jetzt sogar noch einfacher.

Kontowechsel leicht gemacht?

Bisher war man in Sachen Kontowechsel größtenteils auf sich allein gestellt. Ab dem 18.9.2016 aber hat jeder Kontoinhaber gesetzlichen Anspruch auf Unterstützung seitens seiner Bank. Damit wird auch die aufwändige Ermittlung von Lastschriftmandaten und Daueraufträgen deutlich einfacher. Alles was man als Kontoinhaber machen muss: Ein Formular ausfüllen und auf diese Weise sowohl die alte als auch neue Bank zum Wechsel ermächtigen – geht übrigens auch bequem per Online-Banking. Was der ganze Spaß einen am Ende kostet? Wenn man Glück hat, gar nichts. Denn dank der Gesetzesänderung muss die Bank das Entgelt für den Kontowechsel erst mit dem Verbraucher vereinbaren. Und wer da gut verhandeln kann, hat im Grunde schon gewonnen.

Wer schlau ist, vergleicht und spart

Nur weil ein Kontowechsel bald deutlich einfacher geht, heißt das natürlich nicht, dass man unbedingt wechseln muss. Es kommt eben ganz darauf an, wie zufrieden man mit dem bisherigen Konto war und ob sich das Nutzungsverhalten in letzter Zeit verändert hat. Ist beispielsweise das Reisen zum neuen Hobby geworden, muss ein Girokonto (gegebenenfalls in Kombination mit einer kostenlosen Kreditkarte) her, von dem man überall auf der Welt Geld abheben kann. Legt man inzwischen mehr Wert auf persönliche Beratung, sollte es schon eine Bank mit Filiale sein. In jedem Fall lohnt es sich vor einem Wechsel einen gründlichen Vergleich der unterschiedlichen Banken durchzuführen. Schließlich will man bei der neuen Bank möglichst lange bleiben und dafür ist ein mittelmäßiges Angebot einfach nicht gut genug.