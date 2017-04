RUGBYSPIELER MAURIZIO

× Erweitern www.instagram.com/ginger_maus Maurizio

Schlank durch Sport. Maurizio ist der sexy Beweis, dass das geht.

VERRATE UNS DOCH WAS ÜBER DICH.

Ich studiere an der Universität in Leiden Psychologie. Vor etwa fünf Jahren habe ich begonnen zu trainieren und 30 Kilo in vier Jahren abgenommen ...

WAS FÜR SPORT MACHST DU?

Ich liebe einfach Sport. Seit ein paar Jahren spiele ich Rugby, zuvor war ich Baseballer, habe Volleyball gespielt, Tennis, Judo gemacht und, und, und ... Ich bin eine ziemliche Sportskanone! (grinst)

UND WAS ISST DU BESONDERS GERNE?

Ich liebe ein gutes Steak, Curry und Nudeln!

•Interview: Michael Rädel

https://www.instagram.com/ginger_maus/?hl=de