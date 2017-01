Projektförderung: 12.000 EURO ZU VERGEBEN!

Mit dem „HIV-Community-Preis – Gesellschaftliche Teilhabe fördern, Versorgung verbessern“ vergeben die Deutsche AIDS-Gesellschaft (DAIG), die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH), die Deutsche Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter (dagnä) und dem Pharmaunternehmen Janssen seit 2013 alle zwei Jahre 12.000 Euro.

Wofür? Für Vereine, Verbände und gGmbHs, lokale Selbsthilfeorganisationen und Beratungsstellen sowie soziale Dienste und medizinische Einrichtungen (keine Einzelpersonen!), die die Lebenssituation und den Alltag der Menschen mit HIV vor Ort verbessern. Mit dem Preis sollen so herausragende Praxisbeispiele aus der Community oder für die Community ausgezeichnet und in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Wer 2017 gewinnt, entscheidet eine unabhängige Jury mit Vertretern der Wissenschaft und Medizin, der Kommunalpolitik sowie der Akademie Waldschlösschen und der Community. Das Preisgeld, gestiftet von dagnä und Janssen, muss zweckgebunden verwendet werden. Die feierliche Verleihung findet im Juni 2017 im Rahmen des Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongresses (DÖAK) in Salzburg statt. Bewerbungen werden noch bis zum 31. März 2017 entgegengenommen.

www.hiv-community-preis.de