PrEPerlapapp!

Kaum ein Thema in der HIV-Prävention polarisiert gefühlt zurzeit so wie die Präexpositionsprophylaxe (PrEP). Das ist erstens der Tragweite dieser zahlenmäßig überschaubaren Präventionsmethode nicht angemessen und zweitens ein trauriger Marker für verinnerlichten Ekel und Angst vor Sexualität. Kommt mal wieder runter!

„Wer bareback vögeln will, soll die Konsequenzen tragen!“, „Kondome sind billiger und müssen auch selbst bezahlt werden!“ oder „Die vergessen ja, dass man sich auch mit anderen Krankheiten anstecken kann“. So und härter wird auf Facebook gegen die gewettert, die meinen, die Pille gegen HIV wäre eine Alternative oder Ergänzung zur Kondomnutzung.

Was ist denn das für eine Einstellung? Wollen wirklich so viele Menschen behaupten, das Kondom sei irgendwie toll? Würde den Spaß am Sex steigern? Tut es nicht. Es nervt. Und manche nervt es so sehr, dass sie auch vor der neuen Möglichkeit PrEP drauf verzichtet haben. Sonst würde es keine Neuinfektionen mehr geben. HIV ist eine behandelbare chronische Infektion, die allerdings eine lebenslange, teure und mit Nebenwirkungen behaftete Medikamenteneinnahme erfordert. Jedes Mittel, eine Infektion zu verhindern, ist also zu begrüßen.

SLUT SHAMING. BITTE WAS?

Und wenn dieses Mittel nun mal ein HIV-Medikament ist, das für einen gewissen Zeitraum einer kleinen Zahl von Menschen hilft, sich nicht zu infizieren? Dann plötzlich soll schwuler Sex wieder etwas Ekliges, Dreckiges, Schlimmes sein, für das die Allgemeinheit Abscheu statt Geld übrig hat? Traurig!

Das erinnert an dunkle Zeiten, in denen die Antibabypille die Sexualität der Frau aus der Dominanz der Männer befreite, aber von damals schon Ewiggestrigen als moralischer Sittenverfall gebrandmarkt wurde. So kommen wir nicht weiter. Fakten auf den Tisch:

Die PrEP wirkt gegen eine HIV-Infektion mindestens so gut wie das Kondom.

gegen eine HIV-Infektion mindestens so gut wie das Kondom. Die PrEP wird von Aidshilfen, Ärzten, UNAIDS und der WHO empfohlen .

wird von Aidshilfen, Ärzten, UNAIDS und der WHO . Wer die PrEP verschrieben bekommt, muss regelmäßig zum Arzt und wird auf Geschlechtskrankheiten und HIV getestet (wann war dein letzter Test, Mister Moral?).

bekommt, muss regelmäßig zum Arzt und wird (wann war dein letzter Test, Mister Moral?). Die PrEP ist kein Gummibärchen, das auf Sexpartys verteilt werden soll. Wir sprechen über eine klar definierte Gruppe von Menschen, die ein höheres Ansteckungsprofil haben.

Unter dem Hashtag #PrEPerlapapp! findet ihr laufend aktualisiert Interviews, Fakten und Infos zur PrEP.

