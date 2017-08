PrEP ist da – was fehlt?

Immer mehr schwule Männer greifen heutzutage zur PrEP, der Pille gegen HIV. Das Medikament Truvada hat kürzlich seinen Patentschutz verloren, so dass günstigere Generika auf den Markt kommen. Neben den Schwarzmarktpreisen dürften mittelfristig so auch die regulären Bezugskosten für immer mehr Menschen erschwinglich werden.

Das Hamburger Präventionsprojekt Hein & Fiete hat daher bereits jetzt das Checkheft „Dein PrEP-Check“ vorgestellt. Es kann dir helfen, den Überblicküber deine PrEP zu behalten. Regelmäßige HIV-Tests, Untersuchungen auf sexuell übertragbare Infektionen (STI) sowie weitere Laboruntersuchungenzum Beispiel „GFR“ = Glomeruläre Filtrationsrate und Urinstixzur Überprüfung der Nierenfunktion gehören dazu.Bei den Gonokokken- und Chlamydien-Tests wird mithilfe eines Abstrichs im Darm („rektal“) oder im Rachen („pharyngeal“) oder mit einem Urintest („urethral“) festgestellt, ob eine Infektion vorliegt.

Nicht nur die regelmäßige Einnahme der Tabletten macht eine PrEP aus, sondern eben auch regelmäßige Untersuchungen. Denn: wie bei allen Safer Sex Strategien gibt es immer ein Restrisiko. Zum Beispiel gibt es die diagnostische Lücke, in der ein HIV-Test eine frühe Infektion nicht zeigt. Außerdem schützen Kondome in gewissem Maße vor anderen STI. In dem Checkheft können PrEP-Nutzer alle Ergebnisse notieren, sodass sie selbst und die behandelnden Ärzte immer Bescheid wissen.

In Hamburg dient es auch als Schnittstelle zwischen den Beratungseinrichtungen mit ihren anonymen und kostenfreien Testangeboten und den Ärzten und Ärztinnen. Denn die PrEP selbst wird weiterhin meist auf dem Schwarzmarkt oder beim behandelnden Arzt besorgt. Mit dem Checkheft und der bei sorgsamen Gebrauch damit einhergehenden umfassenden Testung und Beratung ist den Vorgaben zur Zulassung von Truvada als PrEP mehr als Genüge getan. Ein Modellprojekt auch für Köln und andere Städte?

www.heinfiete.de