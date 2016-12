PrEPerlapapp! • Beschaffung

So lange die Kostenübernahme nicht geklärt ist, besorgen sich PrEP-User die Medikamente auf anderen Wegen. Unser Interviewpartner erzählte über die illegale Methode des Selbst-Importes per Post. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, auf legalem Wege günstiger an die PrEP zu kommen.

PrEP-Aktivist Nicholas Feustel fasste diesen Weg in einer Facebookdiskussion zusammen: „Legal wäre zum Beispiel das Mitbringen von Generika ‚für den Eigenbedarf‘ bei einer Reise von England nach Deutschland: ‚Reisende dürfen Arzneimittel bei der Einreise nach Deutschland in einer dem üblichen persönlichen Bedarf entsprechenden Menge mitführen (§ 73 Absatz 2 Nr. 6 oder 7 AMG). In diesem Fall ist weder eine Einfuhrerlaubnis nach Deutschland noch eine Zulassung oder Registrierung der jeweiligen Arzneimittel für Deutschland erforderlich. Unerheblich ist auch, ob es sich um verschreibungspflichtige und apothekenpflichtige Präparate handelt oder nicht. Als ‚üblicher persönlicher Bedarf‘, der bei der Einreise mitgeführt werden darf, ist in der Regel ein Bedarf von maximal drei Monaten, unter Berücksichtigung der Dosierungsempfehlung für das jeweilige Arzneimittel, anzusehen. Hinweise hierzu enthalten die Packungsbeilage/Fachinformation des jeweiligen Arzneimittels.“ (Quelle)

Der legale Versand des Originalpräparates Truvada innerhalb der EU über Internetapotheken, der nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes gegen die deutsche Preisbindung theoretisch möglich wäre, ist aufgrund politischer Entscheidungen noch nicht frei. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) wollte das Gerichtsurteil unterwandern, indem er in einem ersten Vorstoß ein komplettes Verbot des Onlinehandels und von Online-Apotheken durchsetzen wollte. Dies scheiterte am Widerstand der SPD. Auch Linke und Grüne sowie FDP-Chef Lindner sprachen sich gegen ein solches Verbot aus. Ausgang zurzeit ungewiss. •ck