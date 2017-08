PrEP: Aktivisten erklären, wie du sie bekommst

Die Einnahme von Medikamenten, um sich vor einer Infektion mit HIV zu schützen, die PrEP, wird von einer rasch steigenden Zahl von schwulen Männern genutzt. Aktivisten erklären auf PrEPJETZT.de, wie das funktioniert und was zu beachten ist.

× Erweitern PrEP

Die Revolution beim Homosex

„Wir stehen hier aktuell in Deutschland und Europa vor nichts anderem als der größten sexuellen Revolution in der schwulen Community seit dem Beginn der AIDS-Epidemie vor 35 Jahren.“ prepjetzt.de

Angst- und barrierefrei miteinander schlafen. Das ist etwas, das seit dem Ausbruch von AIDS einfach nicht mehr möglich war und eine neue Prüderie im Sexualverhalten hervorgerufen hat, die die Errungenschaften der sexuellen Revolution des letzten Jahrhunderts beseitigte. Damit kann jetzt Schluss gemacht werden.

Kondome, Schutz durch Therapie und PrEP

Es gibt jetzt für jede erdenkliche Kombination aus Lust und Leidenschaft die passenden Instrumente, um Safer Sex zu genießen. HIV-Positive unter Therapie können das Virus nicht mehr weitertragen, HIV-Negative können wahlweise ein Kondom verwenden und/oder sich durch die Einnahme eines Medikamentes sicher schützen.

× Erweitern Kondom PrEP

PrEP richtig nutzen!

Die Einnahme der PrEP sollte dringend unter ärztlicher Aufsicht passieren. Es gilt nicht nur die eventuellen Nebenwirkungen der Medikamente im Blick zu halten, sondern auch regelmäßige Tests auf andere sexuell übertragbare Krankheiten (Chlamydien, Syphilis, Hepatitis C oder Tripper) durchzuführen. Letzteres gilt übrigens nicht nur für PrEPer, sondern für ALLE sexuell aktiven Menschen, weil das Kondom hier nur unzureichend schützt. Ein Liste mit Ärzten, die die PrEP verantwortungsvoll begleiten findest du HIER.

PrEP-Medikamente bekommen

In Deutschland sind die Preise für die PrEP trotz neuer Generika mit 500 bis 800 Euro im Monat für Normalverdiener unbezahlbar. Die Krankenkassen übernehmen, anders als in Ländern wie Frankreich, Norwegen, Belgien, Schottland oder Brasilien die Kosten bisher nicht. Die Abgabe von rezeptpflichtigen Medikamenten ohne Verschreibung in Deutschland ist verboten, ebenso der Import von Generika patentgeschützter Arznei. Dennoch gibt es Hintertüren, die eine Beschaffung möglich machen und die monatlichen Bezugskosten auf bis zu rund 40 Euro reduzieren. Wie das genau funktioniert, wird dir HIER erklärt.

Umfrage

Wir wollen mit einer Befragung einen Beitrag dazu leisten, die zuständigen Entscheider unter Druck zu setzen, die Kosten der PrEP für Risikogruppen durch die Krankenkassen zu übernehmen. Dazu ist es sehr wichtig, wenn möglichst viele Teilnehmer für die Befragung gewonnen werden können.

HIER TEILNEHMEN