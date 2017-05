OUTDOOR: Rennen, sprinten, springen

Welche Freizeitaktivität eignet sich besser für ein Outdoor-Special als Leichtathletik? Wir tauschten uns mit dem prämierten Sportler Oliver Schulze (42) aus.

Wie kamst du zum Sport?

Ich habe in sehr jungen Jahren mit der Leichtathletik begonnen. Als DDR-Kind warst du im Sport immer gern gesehen. Mit 32 habe ich mir dann die Frage gestellt, was mir fehlt. Und ich musste feststellen, dass es die Leichtathletik ist ... Seitdem trainiere ich wieder und nehme nunmehr seit zehn Jahren wieder an Wettkämpfen teil.

Was liebst du an der Leichtathletik?

Was ich an der Leichtathletik liebe, ist die Vielseitigkeit dieser Sportart. Das bedeutet, dass du deinen Körper auch vielseitig trainieren musst und somit auch keine Langeweile aufkommt.

Wie oft pro Woche trainierst du?

Ich trainiere fünf- bis achtmal in der Woche. Zum einem bin ich jeden Tag im Fitnessstudio, um dort die Grundlagen für den hohen Trainingsaufwand zu schaffen, und dann kommen noch zwei bis drei Trainingseinheiten in der Leichtathletik dazu.

Achtest du besonders auf deine Ernährung?

Auf meine Ernährung müsste ich mehr achten. Ich esse zu gerne Kuchen, Torten und Süßigkeiten ... Aber vor einem Wettkampf kann ich mich zusammenreißen und achte dann sehr darauf, was ich esse.

Sport ist für dich mehr als nur Vergnügen, du nimmst auch an Wettkämpfen teil ...

Natürlich möchtest du dich mit anderen messen. Deshalb fahre ich zu Wettkämpfen. Der Spaß und das Genießen stehen aber an erster Stelle!

Worauf freust du dich diesen Sommer?

Ich bin gerade in Vorbereitung auf die „Senioren-Europameisterschaften“, die diesen Sommer in Aarhus, Dänemark stattfinden. Dort werde ich zwei Wochen verbringen und mich im Weitsprung und Dreisprung mit europäischen Sportlern messen.

*Interview: Michael Rädel