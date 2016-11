Nachgefragt • Jeremy Mac

× Erweitern FOTO: PETER DOBIAS, PETER DOBIAS PHOTOGRAPHYWWW.PHOTOGRAPHYPETERDOBIAS.COM Jeremy Mac

Es ist Herbst. Damit dir trotzdem warm wird, haben wir hier ein sexy Feature mit Jeremy Mac für dich. Der Twink studiert noch, arbeitet zudem als Personal Trainer und Pornodarsteller(!). Noch mehr über ihn erfährst du auf www.jeremymacfusionmedia.wix.com/home

WAS LIEBST DU AN DEINEM CAM4-JOB?

Ich liebe es, meinen Körper zu zeigen und mit meinem Körper für Unterhaltung zu sorgen. Wichtig ist am Sexwork, wenn man es so betreibt wie ich, als Beruf, dass man es ernst nehmen muss und dass man sich auch Gedanken macht. Dafür kann man ihn mit Ehrgeiz betreiben und sich dann genauso über den Erfolg freuen wie in anderen Branchen. Ich verdiene eben mit der schönsten Sache der Welt mein Geld.

WAS FASZINIERT DICH DARAN?

Das Faszinierende daran ist, dass viele Shows nicht so ablaufen, wie man es sich vorher bildlich vorgestellt hat. Denn diese Art des Sexworks baut unter anderem auf den Interaktionen und Wünschen der Zuschauer auf.