MR GAY GERMANY – DAS VOTING

1. Preis

Wahnsinns-Hauptpreis für den Gewinner von MR GAY GERMANY in Kooperation mit blu: Hauptgewinn ist die Fahrt auf der neuen, deutschsprachigen GAY CRUISE , der mCruise vom 1. – 8. September 2017 mit Begleitung, in einer Außenkabine, ALL INCL. im Wert von weit über 2000 Euro! Die Reise führt von Athen über Kreta, Santorin zum Highlight Mykonos ! An Bord gibt es ein tolles Programm, u.a. mit EDSON CORDEIRO, NINA QUEER und jede Menge Parties u.a. mit DJ CHRIS BEKKER.

www.mcruise.de