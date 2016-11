Movember mit dem FC St. Pauli

Die Gesundheit von Männern steckt in der Krise. Zu viele Männer sterben zu jung, im Durchschnitt fünf Jahre früher als Frauen. Die Diagnosen von Prostatakrebs, der zweithäufigsten Krebserkrankung bei deutschen Männern, nehmen zu. Täglich nimmt sich weltweit jede Minute ein Mann das Leben.

Die Movember Foundation setzt sich ganzjährig dafür ein, die Gesundheit von Männern nachhaltig zu verbessern, damit Männer glücklicher, gesünder und länger leben. In der diesjährigen Kampagne macht die Movember Foundation in den 30 Novembertagen bundesweit auf die aktuelle Krise der Männergesundheit aufmerksam und fordert zur aktiven Unterstützung auf Movember.com auf. Zum ersten Mal gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, um Spenden zu sammeln:

Mo - Einen Schnurrbart („Mo") wachsen lassen

Move - Körperlich aktiv werden und einer persönlichen Herausforderung stellen

- Körperlich aktiv werden und einer persönlichen Herausforderung stellen Event - Einen Movember-Event veranstalten oder besuchen

„Es ist Zeit, aktiv zu werden und etwas zu verändern! Damit wir nicht weitere Väter, Söhne und Freunde zu jung verlieren", so Ben Arslan, Country Manager Movember Foundation Deutschland. Dr. med. Jörn H. Witt, Chefarzt der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie am St. Antonius-Hospital (Prostatazentrum Nordwest) in Gronau ergänzt:„Ich sehe in meiner täglichen Arbeit, welchen Effekt die Spenden haben sowie die Aufmerksamkeit, die Movember für die Männergesundheit erzeugt. Wir stehen aber erst am Anfang - und ich möchte alle Männer dazu ermutigen, sich aktiv mit ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen und das Gespräch zu suchen.“

In den vergangen Jahren unterstützten zahlreiche bekannte Persönlichkeiten die Aktion mit ihrem individuellen Oberlippenbart, darunter Oscar-Preisträger Christoph Waltz, TV- Moderator Markus Lanz und Zehnkampflegende Jürgen Hingsen. Dieses Jahr sind u.a. der Kapitän der Handballnationalmannschaft Uwe Gensheimer sowie FC St. Pauli’s Torwart Philipp Heerwagen und die TV Moderatorin Lina van de Mars dabei.

Über die Movember Foundation

Die Movember Foundation sammelt Spenden, um innovative Studien und Hilfsprogramme zu finanzieren, die es Männern ermöglichen, glücklicher, gesünder und länger zu leben. Entschlossen, den Status quo zu ändern, haben sich weltweit Millionen von Menschen der Bewegung angeschlossen und bisher über 500 Mio. € an Spenden gesammelt und damit über 1.200 Projekte finanziert, die sich der Bekämpfung von Prostatakrebs, Hodenkrebs sowie der Suizidprävention widmen. In Deutschland werden die gesammelten Spenden in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Hilfe bei Prostatakrebs e.V. investiert.

www.movember.com