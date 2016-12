MODE • Ein Ausblick nach 2017

Jennifer Brachmann & Olaf Kranz sind BRACHMANN. Und das Label ist heiß!

× Erweitern FOTOS: RAFAEL POSCHMANN BRACHMANN FOT. RAFAEL POSCHMANN/EAST NEWS POKAZ MODY W RAMACH MERCEDES BENZ FASHION WEEK BERLIN - WIOSNA/LATO 2017 - 01/07/2016 - POKAZ BRACHMANN

Ja, wir sind hier in der Dezemberausgabe. Doch diese Modeideen können nicht warten, hier lockt der Frühling schon im Winter! Im Rahmen der hochsommerlichen Mercedes-Benz Fashion Week Berlin wurden in einer Stage-Schau im me Collectors Room Berlin die pfiffigen – scheinbar klassischen – Entwürfe an sexy Typen der anwesenden Fachpresse und Bloggern vorgestellt. Grelle Farben sind bei BRACHMANN kein Thema, das Duo setzt auf Grau, Blau, Weiß und Schwarz – we like.

