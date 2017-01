Mindestens 50% aller Familien sind Regenbogenfamilien

Was ist eigentlich eine echte Familie? Die einfachste Definition ist: Familie ist, wo Liebe ist. Aber das ist natürlich Unsinn. Wenn es um das Zentrum, im Grunde den biologischen Nukleus unserer Gesellschaft geht, braucht es eine seriösere Definition, und die ist im rechten Randbereich unserer Gesellschaft auch schon eindeutig gefunden worden: Familie, das ist Vater, Mutter – verheiratet versteht sich – und Kind: eins, zwei, drei ... Treu, monogam, enthaltsam … Diese Lebensform verdient den besonderen Schutz von Gesellschaft und Staat. Und nur sie. Jedenfalls keine sogenannten Regenbogenfamilien; denn die sind faktisch wider die Natur und auch ein Beispiel für ein zahlenmäßig verschwindend kleines, aber unangenehm lautes Homolobby-Ding. Daher zunächst die Frage: wie viele/wenige Regenbogenfamilien gibt es eigentlich?

× Erweitern Foto: I-vista / pixelio.de Regenbogenkinder Was sagen die Kinder dazu?

Das hängt offensichtlich davon ab, was man unter einer Regenbogenfamilie versteht. Ich verstehe darunter eine Familie mit mindestens einem Regenbogen-, also einem lesbischen oder schwulen oder bisexuellen oder transgender Elternteil. Es kann auch mehr als einer sein – so wie es ja auch mehr als ein Kind geben kann.

Sehr konservativ gerechnet ergibt sich dann folgendes Bild: gehen wir, um einfache Zahlen zu haben, davon aus, dass ungefähr 10% der Menschen rein homosexuell bzw. bisexuell sind. Dies ist eine äußerst zurückhaltende Schätzung, da alle neueren empirischen Untersuchungen hier deutlich höhere Werte (15, 20% und mehr) ergeben. Es muss also mal ganz vorsichtig gerechnet mindestens 10% Regenbogenfamilien geben – und dies nur bezogen auf ein Elternteil. Gehen wir von zweien aus, verdoppelt sich die Quote: 20% Regenbogenfamilien. Lassen wir mehrere Elternteile zu oder rechnen wir auch lesbisch/schwule/bisexuelle/transgender Kinder mit, kommen wir schnell auf 30% und mehr. Und wenn dann auch noch Familien mit Familienmitgliedern aus verschiedenen Kulturen, Ethnien, Nationen, Religionen etc, mit als Regenbogenfamilien betrachtet werden, sind die 50% schnell erreicht und überschritten.

× Erweitern Foto: Hofschlaeger/Pixelio.de Regenbogenfamilien Foto: Hofschlaeger / pixelio.de

Aber wir wollen ja die Kirche im Dorf lassen. Lassen wir sie in einem besonders kleinen Dorf, so nennen wir sogar ausschließlich Familien mit zwei Vätern oder zwei Müttern und mindestens einem Kind Regenbogenfamilien. Davon gibt es dann in der Tat noch nicht allzu viele, wenngleich es stetig mehr werden. Auf der anderen Seite werden allerdings die im Sinne unserer Freunde aus dem braun-schwarzen Farbspektrum richtig echten Nicht-Regenbogen-Familien leider auch immer weniger: Ziehen wir die Familien ab, in denen er neben seiner Frau noch eine Geliebte oder seine Frau neben ihm noch einen Lover unterhält, in denen er und/oder sie bei passender Gelegenheit auch immer mal mit irgendwem anders rumvögelt, in denen man/frau zig Scheidungen hinter und/oder noch vor sich hat und die Familien, in denen gar keine Kinder (mehr) sind sowie die, in denen das Leben der Kinder die reine Hölle ist, dann bleiben – wie neuere Untersuchungen wissenschaftlich eindeutig belegen – als absolut heile Echtfamilien genau ungefähr 1% (bei unseren braun-schwarzen Freunden 0,1%) übrig.

× Erweitern FOTO: MICHAEL RÄDEL Hund mit Regenbogenfahne

Setzt man dann doch noch mal die rosarote, pardon braun-schwarze Familienwunschvorstellungsbrille auf, kommt man großzügig geschätzt auf 5 maximal 5,5%, Ganz-Heile-Welt-Familien, also nicht unwesentlich weniger als es Regenbogenfamilien gibt. Bleibt die Frage, wieso gerade diese sehr kleine Minderheit von Familien als besonders schutz- und förderungswürdig gilt. Dies ergibt sich jedoch zwangsläufig schon aus dem physikalischen Aufbau des Farbspektrums, da sich Regenbogenfarben eben nicht auf echte Familien beziehen können und weder Kackbraun noch Leichenwagenschwarz Farben im Regenbogen sind. Auf ganz natürliche Weise sind also nur diese reinen, gänzlich regenbogenkeimfreien Schwarz-Braun-Heile-Welt-Familien wirklich richtig echte Familien. Da, wo keine Liebe ist.