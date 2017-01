Die meisten Deutschen sind für die Öffnung der Ehe

Eine neue Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigt, dass die Mehrheit der Deutschen für die Öffnung der Ehe ist. In der repräsentativen Studie wurde ermittelt, wie die deutsche Bevölkerung zu Schwulen, Lesben und Bisexuellen steht. Das Ziel war es herauszufinden, welche Einstellungen in der Gesellschaft herrschen, die „den Ausgangspunkt für Diskriminierung bilden” könnten. Die Antidiskriminierungsstelle hat das Jahr 2017 zum „Themenjahr für sexuelle Vielfalt” erklärt und möchte die Gleichstellung von nicht-heterosexuellen Menschen in Deutschland stärken.

Ein wichtiger Befund der Studie (hier als PDF downloadbar) war, dass mit rund 83 Prozent die überwältigende Mehrheit der Deutschen die Öffnung der Ehe befürwortet. Das zeigt, dass die Politik dem Volkswillen noch hinterherhinkt, wenn es um Gleichberechtigung geht. Während die eingetragene Lebenspartnerschaft der Ehe ähnlich ist, gibt es doch einige Unterschiede, welche hier erläutert werden. Während sich die beiden Institutionen in den meisten Punkten ähneln, fehlen doch noch einige wichtige Punkte zur tatsächlichen Gleichstellung.

Einer der zentralen Punkte ist das Adoptionsrecht für lesbische, schwule und bisexuelle Paare. Hier ist sich die Bevölkerung nicht mehr ganz so einig, was die Rechte von Nicht-Heterosexuellen angeht: während rund drei Viertel der Bevölkerung dem gleichberechtigten Adoptionsrecht eher oder voll und ganz zustimmt, stimmt fast ein Viertel einem gleichberechtigten Adoptionsrecht eher oder überhaupt nicht zu. Immerhin gibt es auch hier eine deutliche Mehrheit für Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare. Bei der künstlichen Befruchtung gehen die Meinungen sogar noch weiter auseinander: Hier findet fast ein Drittel, dass gleichgeschlechtliche Paare weniger Unterstützung bekommen sollen als heterosexuelle Paare.

Derzeit gibt es einige alternative Möglichkeiten für verpartnerte Menschen, auf Umwegen ein Kind zu adoptieren. Das sind zum einen die Stiefkind- und zum anderen die sukzessive Adoption. Bei der Stiefkindadoption wird das Kind des einen Elternteils von der Partnerin oder dem Partner adoptiert. Dadurch erlischt das Verwandschaftsverhältnis des zweiten biologischen Elternteils. Ohne die Stiefkindadoption erhält die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner stattdessen ein „kleines Sorgerecht”. Die sukzessive Adoption ist ein Verfahren, mit dem beide PartnerInnen ein Kind adoptieren können, allerdings nicht gemeinsam, sondern nur nacheinander.

× Erweitern Baby

Die Studie des Bundes untersuchte außerdem homo- und bi-feindliche Stimmungen in der Gesellschaft. Hier hapert es vor allem bei der Offenheit in der Bevölkerung, das heißt beispielsweise: Über 40 Prozent sind der Ansicht, dass Homo- und Bisexuelle nicht „so einen Wirbel” um ihre Identität machen sollten. Zugleich meinen immerhin über 90 Prozent, dass Homosexualität nichts Unmoralisches ist. Es gilt also, weiterhin laut und sichtbar zu bleiben und für das Recht zu kämpfen, dass alle so sein können, wie sie sind, und so leben können, wie sie wollen.