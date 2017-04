Interview: LGBTIQ*-Aktivist René Koch

Der gebürtige Heidelberger René Koch lebt seit den 1960er-Jahren in West-Berlin, wo er als Travestiekünstler und Barmann tätig war. Er wurde Visagist und Freund von Hildegard Knef, für seine „Camouflage“-Schminktechnik für Menschen mit Brand- und Unfallnarben bekam er 2002 das Bundesverdienstkreuz, er eröffnete ein Lippenstiftmuseum und schrieb ein Buch. Umtriebig! Hier ist ein Interview.

MIT BLICK AUF DIE WELT, SEHEN SIE LGBTIQ*-RECHTE IN GEFAHR?

Ich kann nur immer wieder sagen, dass wir stets für unsere Rechte kämpfen müssen. Jetzt liegt es an der jungen Generation sich zu engagieren. Ich bin für eine vielfältige Gesellschaft. Für mich ist Vielfalt eine Inspiration. Die heutige Generation ist verwöhnt, sie hat viele Möglichkeiten, ins Fitnessstudio gehen – sich hübsch machen – in irgendwelchen Klubs tanzen. Du kannst heute der sein und morgen der ... Ihnen steht so vieles offen. Doch das muss auch verteidigt werden! Das nehmen zu viele als selbstverständlich hin. Wir mussten dafür kämpfen ...

WAS SIND IHRE ZIELE IN DER ZUKUNFT?

Ich gebe viele Vorlesungen und freue mich mit Menschen zusammenzukommen und mit ihnen zu diskutieren.

SIE SIND SCHÖNHEITSEXPERTE – NUN ARBEITEN SIE AUCH MIT SEHBEHINDERTEN

MENSCHEN ZUSAMMEN UND MIT BRANDOPFERN, MENSCHEN MIT STARK VERÄNDERTEM HAUTBILD – WAS BEDEUTET SCHÖNHEIT FÜR SIE?

Schönheit bedeutet für mich – mit sich im reinen zu sein. Eine reine Seele zu haben. Freude zu fühlen. Mein Motto ist Happy-Aging, glücklich alt werden. Und nicht Anti-Aging. Die Gesellschaft hat ein Problem damit alt zu werden, dabei kann es wunderschön sein. Ich meine, vieles geht über die Optik, aber man sollte auch von innen Freude ausstrahlen.

WARUM SCHMINKEN SICH SO WENIG MÄNNER? WARUM WIRD ES GESELLSCHAFTLICH EHR BELÄCHELT?

Das verstehe ich auch nicht. Im Grunde zeigt es die Geschichte, früher haben sich Männer geschminkt, um den Frauen zu gefallen, gerade in den Naturvölkern und heute ist es genau umgekehrt (lacht). Allerdings ändert sich auch das, siehe Tokio Hotel – Smokey Eyes – in Klubs geht das schon, da wird man heute nicht mehr dumm angemacht.

*Interview: Cosmo Zwiebler

http://www.rene-koch-berlin.de/