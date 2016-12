PrEPerlapapp! • Kostenfragen

Rund 800 Euro im Monat kostet eine Behandlung mit Truvada in Deutschland. Ein Kostenfaktor, den sich nur wenige leisten können. Wird die PrEP also nur Reichen zur Verfügung stehen und so sichtbares Zeichen einer Zwei-Klassen-Medizin?

FOTO: C. KNUTH Truvada

Dass die gesetzliche Krankenkasse einspringen wird, ist eher unwahrscheinlich. So schrieb uns der Pressesprecher des GKV-Spitzenverbandes auf Nachfrage:

„Eine Finanzierung der Tabletten durch die gesetzlichen Krankenkassen als Mittel zur Prävention wäre jedoch durch das Sozialgesetzbuch nicht gedeckt und kann deshalb nicht erfolgen. Im SGB V § 12 Abs. 1 ist vorgegeben, dass die Leistungen der GKV ‚ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich‘ sein müssen und ‚sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten‘. Mit dem Kondom gibt es eine bewährte und leicht zugängliche Methode, einer HIV-Infektion vorzubeugen.“

LÜCKE IM SYSTEM

Die Hoffnung lag nun auf dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Dieses oberste Beschlussgremium der Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen bestimmt in Deutschland, welche Leistungen von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden. Auf Nachfrage der Deutschen AIDS-Hilfe antwortet der Vorsitzende des G-BA, Josef Hecken, dieser „sei für diese Frage nicht zuständig“. Bei der Präexpositionsprophylaxe (PrEP) werde Truvada weder zur Behandlung einer Krankheit eingesetzt, noch handele es sich um eine Impfung. Truvada sei außerdem keine Alternative zu Kondomen. Insofern entspreche die PrEP nicht den gesetzlichen Vorgaben, nach denen der G-BA über eine Finanzierung von Medikamenten befindet. Dazu erklärt Sylvia Urban vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe:

„Wir bedauern sehr, dass der Gemeinsame Bundesausschuss, der sonst für die Erstattungsfähigkeit aller Medikamente zuständig ist, sich nicht mit der PrEP befassen möchte. Die Absage offenbart eine Systemlücke: Medikamentöse Prophylaxen sind nicht eindeutig vorgesehen. Da sie aber wirksam sind, brauchen wir so schnell wie möglich eine Lösung. Die Bundesregierung muss jetzt ein klares Signal setzen, dass die PrEP ein Teil unserer erfolgreichen deutschen Präventionsstrategie werden soll.“

