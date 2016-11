Kein echter Hetero und nicht schwul genug? – Bi geht auch anders

Anlässlich des jüngsten Bekenntnisses von Miley Cyrus, sie sei pansexuell, also potenziell durch jeden und alles sexuell erregbar, wird gerade mal wieder im „Zeit Magazin“ (online vom 21.10.2016) die Frage aufgeworfen, ob wir nicht alle irgendwie pansexuell seien. Ich persönlich halte das für ein wenig theoretisch, denn „irgendwie durch alles erregbar sein“ ist denn doch ein bisschen sehr „irgendwie“, und die meisten Menschen scheinen ja auch ziemlich klare und durchaus stabile sexuelle Präferenzen zu haben. Im Kontrast zu dieser Diskussion ist dann aber auffällig, wie schwer wir uns schon mit dem viel schlichteren Phänomen der Bisexualität tun.

× Erweitern Bisexualität Ein Mann entspannt mit einer weiblichen Prostituierten und einem hübschen Jugendlichen. Nishikawa Sukenobu, Druck, Kyoho-Ära (1716-1735).

Neuere Studien in verschiedenen Ländern kommen mit großer Regelmäßigkeit zu dem Ergebnis, dass mehr als 10% der Menschen bisexuell sind. Im Kinsey Report von 1948 hieß es sogar, 90-95 % der Menschen wären „bis zu einem gewissen Grad bisexuell“. Auch das scheint aber ein wenig theoretisch zu sein. Sicher ist jedoch: die Gruppe derjenigen, die sich sowohl vom anderen wie auch vom eigenen Geschlecht angezogen fühlen, ist recht groß – deutlich größer als die der rein Homosexuellen.

Offensichtlich sind Bi Boys und Girls aber bis heute in der Gesellschaft viel weniger sichtbar im Vergleich zu Schwulen und Lesben und natürlich erst recht im Vergleich zu Heteros. Viele bisexuelle Männer leben nach außen hin als ‚ganz normale Heteros‘. Ab und an gönnen sie sich dann – meistens heimlich – Sex mit einem anderen Mann. Bei den bisexuellen Frauen scheint es etwas mehr Offenheit für das Interesse am eigenen Geschlecht zu geben, vielleicht weil es gesellschaftlich immer noch viel weniger verpönt ist, wenn eine Frau mit ihrer Freundin knutscht, als wenn dies zwei Männer miteinander tun.

Gegenüber Bisexuellen scheint es oft Vorbehalte zu geben. Ein Bi Mann ist den Schwulen häufig nicht schwul genug, und Heteros denken nicht selten, dass so einer das Interesse an Frauen nur als Fassade zeige und eigentlich schwul sei. Auch wird die Fähigkeit zur Treue grundsätzlich angezweifelt. Den eigenen Partner mit einem anderen Mann oder die eigene Partnerin mit einer anderen Frau sexuell teilen zu sollen, erscheint nicht wenigen als absolut inakzeptabel. Bei vielen Bi’s verstärkt das die Tendenz, ihre homosexuelle Seite nur heimlich auszuleben.

Menschen haben sehr unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse, Triebe und Impulse

Nun darf jeder so viel Heimlichkeit in sein Leben bringen, wie er mag. Meine Erfahrung ist allerdings, ein solches Versteckspiel – vor anderen und nicht selten auch vor sich selbst – kostet viel Zeit, Energie und kann sehr unschöne Blüten treiben, insbesondere wenn es zwischendurch dann doch mal rauskommt. Ich bin ein Freund von Transparenz. Respekt gegenüber dem eigenen Partner / der Partnerin heißt für mich auch, dass man sich wechselseitig der Wahrheit für würdig erachtet. Die möchte ich dem Menschen, den ich liebe, sagen können, und ich erwarte sie auch umgekehrt. Was wäre das für eine Liebe und Treue, die darauf aufbaut, den anderen systematisch hinters Licht führen zu müssen?

Transparenz bedeutet für mich dann von vornherein, mit offenen Karten zu spielen. Falls es dann nicht zu einem weiteren Kontakt kommt, dann ist das eben so; aber eine intime Paarbeziehung, die darauf aufbaut, dem anderen einen zentralen Teil der eigenen Sexualität grundsätzlich vorzuenthalten, hat kaum das Potenzial langfristig glücklich zu machen.

× Erweitern Bisexualität

Ich selbst habe eine Frau und Kinder, die ich sehr liebe. Meine Frau wusste von Anfang an, dass ich auch Männer mag, und es war für sie in Ordnung, dass ich das auch lebe. Ich hätte sonst die Beziehung mit ihr gar nicht eingehen können. Die wichtigste Person in meinem Leben ist vollkommen fraglos meine Partnerin. Das bringt natürlich auch in hohem Maße wechselseitige Treue, Verantwortung und Verbindlichkeit mit sich. Die Idee allerdings, dass Liebe und Treue in der Partnerschaft bedeutet, dass man auch körperlich alles miteinander teilt, finde ich schlichtweg unrealistisch – und das nicht nur für Bisexuelle. Auch wenn wir nicht pansexuell sein sollten: die meisten Menschen haben sehr unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse, Triebe und Impulse. Dass das alles mit einem einzigen Menschen stimmig und glücklich zusammen geht, klingt für mich wie das naiv rührende Festhalten an einem altmodischen romantischen Liebesideal. Vorprogrammiert sind dabei Selbstbetrug, laue Paarsexualität und jede Menge Frust.

Um erfüllte Partnerschaft und Sexualität zu leben, darf man auch das Hirn ein wenig benutzen und ein paar Dinge differenzieren: besonders Liebe und Sexualität. Dann lässt sich vieles einfacher, freier und lustvoller leben - und keinesfalls treu- oder verantwortungslos. Ich jedenfalls finde es wunderbar bi zu sein.