In drei Tagen wird gewählt!

Im Superwahljahr 2017 ist diese Wahl eine besonders schöne, der MR GAY WORLD wird in Spanien gewählt.

Für Österreich tritt Michael Dalpiaz an. Hier sind Auszüge aus einem Interview mit ihm:

Warum möchtest du Mister Gay World werden?

Auf der gesamten Welt gibt es nach wie vor große Ungerechtigkeiten. Verbrechen gegen homosexuelle Menschen sind wieder auf dem Vormarsch. Da muss man gar nicht nach Russland, Afrika oder Arabische Länder fahren, es passiert immer auch noch vor unserer Haustür. Als Tänzer und Weltenbummler möchte ich meine Bekanntheit nutzen, um der Szene eine Stimme zu geben.

Warum bist du der beste Kandidat dafür?

Ich bin den Rummel und Trubel auf großen Events und Veranstaltungen durch meine Auftritte gewöhnt und kenne jede Menge „wichtige“ Leute, die eine gewichtige Stimme in der Community haben – und kann so auf diese auch etwas einwirken.

Was möchtest du gerne für die Szene tun?

Ich will für mehr Toleranz und Verständnis für die LGBTQ*-Community kämpfen, aber auch für mehr Zusammenhalt der verschiedenen Gruppen in der Szene. Nur zusammen sind wir stark und können was bewegen. Ausschluss wegen oberflächlichen Attributen war vorgestern. Das sollte uns in einer offenen Gesellschaft wie heute nicht mehr tangieren.

