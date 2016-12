PrEPerlapapp! • Ich barebacke nicht!

Matthias* ist Ende vierzig, HIV-negativ und verzichtet nur dann auf das Kondom, wenn er seinen Sexpartner so gut kennt, dass er ihm vertrauen kann. Dennoch PrEPt er regelmäßig. Ein Gespräch für alle, die pauschales Slut Shaming mit PrEP-Nutzern betreiben.

BENUTZT DU IMMER KONDOME?

Wenn jemand positiv und unter Therapie ist, würde ich auf Kondome verzichten.

TROTZDEM BAREBACKST DU NICHT, HAST DU UNS GESAGT ...

Richtig. Auf Sexpartys im Darkroom und bei Dates kenne ich die Menschen ja nicht und weiß nicht, ob sie eine erfolgreiche Therapie machen oder überhaupt getestet sind. Dann nur mit Kondom.

WARUM HAST DU DANN ABER NOCH MEDIKAMENTE FÜR PREP UND PEP IN DER HAUSAPOTHEKE?

Weil ich Risiken minimieren will. Es kann doch immer mal ein Kondom reißen oder man hat einfach nicht richtig aufgepasst. Wenn ich weiß, dass so was passiert ist, nehme ich am Morgen danach eine Tablette. Wenn ich zum Beispiel auf eine schwule Sexkreuzfahrt gegangen bin, hab ich die Tablette auch vorsorglich genommen, täglich.

DIE EMPFEHLUNG IST ABER EINE REGELMÄSSIGE EINNAHME!

Mein Arzt hat mir gesagt, die Wirksamkeit müsste auch bei dieser Form der Einnahme sehr hoch sein. Der Hersteller will natürlich eine dauerhafte tägliche Einnahme.

(A. d. R.: Informationen zur Einnahme der PrEP gibt es beim Arzt und zum Beispiel unter www.aidshilfe.de/faq-prep; Studienergebnisse zur vom Interviewpartner erwähnten sogenannten anlassbezogenen Einnahme sind noch nicht abschließend veröffentlicht.)

WAS IST DENN MIT DEN NEBENWIRKUNGEN?

Ich hatte vor Jahren mal einen Unfall mit einem Typen, der danach sofort sagte, dass er HIV-positiv und noch ansteckend sei. Da habe ich einen Monat lang die originale PEP verschrieben bekommen. Also Truvada und noch ein weiteres Medikament. Da hatte ich keine Beschwerden. Und bei der jetzt nur seltenen Einnahme merke ich auch nichts.

UND LANGZEITFOLGEN WIE NIERENWERTE?

Ich gehe mindestens einmal im Jahr zur großen Vorsorgeuntersuchung, wo ich alles checken lasse.

TRUVADA KOSTET RUND 800 EURO IM MONAT. WIE ZAHLST DU DAS?

Na ja. Ich nehme es ja nicht durchgängig. Und ich kaufe es nicht hier. Ich habe einen Lieferanten aus Indien. Der verkauft mir schon seit über 10 Jahren das Potenzmittel Cialis. Ich zahle für das Truvada-Generikum 150 US-Dollar pro Packung. Der Originalpreis ist 2.000 Rupien, was etwa 27 Euro sind. Der Versand erfolgt über einen Umweg: zuerst in ein europäisches Land und von da aus dann als normale Warensendung nach Deutschland.

HAST DU KEINE ANGST DAVOR, DASS DIE INDISCHEN MEDIKAMENTE SCHLECHTER SIND?

Nein. Das sind ja dort die offiziellen Medikamente, die verschrieben werden. Mein Hausarzt ist selbst in der HIV-Forschung tätig und hat mir gesagt, dass selbst nach Ablauf des Verfallsdatums immer noch eine 98-prozentige Wirksamkeit garantiert ist. Und sollten da jetzt doch mal minimalste Verunreinigungen drin sein, weil die Herstellung nicht ganz unseren Standards entspricht: Schwanzlutschen ist dreckiger.

*Name von der Redaktion geändert