Studie: HIV und Rauchen sind tödliche Kombination

HIV-positive Menschen die Zigaretten rauchen, setzen sich einem großen Risiko aus. Das Rauchen könnte schädlicher sein, als der HI-Virus selbst.

Zigaretten

„Rauchen ist jetzt der führende Mörder von Menschen mit HIV, die eine Antiretrovirale-Therapie erhalten", sagte Dr. Krishna P. Reddy, Autor der Studie und Dozent an Harvard Medical School.

Er sagte auch, dass vor etwa zwei Jahrzehnten, viele HIV-positive Menschen nicht lange genug lebten, um die Auswirkungen des Rauchens zu erleben. Aber jetzt, da die HIV-Medikamente viel effektiver sind, ist die Lebenserwartung bei HIV-positiven fast die gleiche wie die bei HIV-negativen Menschen.

Es gibt einen viel größeren Anteil von Rauchern unter HIV-positiven Menschen. Wie durch eine Studie des National Institutes of Health in den USA im Jahr 2011 festgestellt wurde, sind 50 bis 70 Prozent der HIV-positiven Menschen Raucher, im Vergleich zu etwa 17 Prozent der erwachsenen Bevölkerung.

Der HIV-Aktivist und Blogger Jeffrey Newman sagte, dass die Angst bei HIV-positiven Menschen zum Rauchen beiträgt. „Ich habe 15 Jahre lang mit HIV überlebt ... Jetzt habe ich herausgefunden, dass dieses kleine Ding, das so harmlos aussieht, mich schneller töten kann als HIV."

Laut Dr. Reddy ist es aber nie zu spät, mit dem Rauchen aufzuhören. Er erklärte, dass diejenigen, die mit 40 Jahren wieder mit dem Rauchen aufhören, zwischen 4,6 und 5,7 Jahre an Lebensdauer zurück erhalten können. „Es gibt so viele Fortschritte in der Medizin, um das Leben mit HIV zu ermöglichen und eine gute Lebensqualität zu erhalten", fügt Newman hinzu. „Das Rauchen muss Teil der Gespräche sein."