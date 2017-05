Glööckler predigt

Mit den religiösen Gefühlen und all den Religionen ist das ja so eine Sache. Wen sein Glauben motiviert, Gutes zu tun, wer dadurch besser lebt, dem sei dies gegönnt. Auch wollen wir hier nicht die Arbeit der Kirchen, Mönche oder Nonnen loben oder kritisieren. Es geht um Harald Glööckler.

Denn der designte nicht nur einen Bibel-Karton (mit sich als Motiv), er predigt jetzt auch. In einem Kino, dem im großen Saal des CinemaxX Mannheim. Und an diesen Gedanken muss man sich erst gewöhnen ...

„Der Prince of POMPÖÖS spricht am kommenden Sonntag beim GoSpecial Gottesdienst-Event im CinnemaxX Mannheim über Gott und alles, was ihm heilig ist.“

Harald feiert dieses Jahr 30 Jahre Pompöös mit vielen Aktionen. Eben auch mit einer „Predigt“. Darf er, soll er. Aber irgendwie hat das ein kleines G'schmäckle.

Eine Aussage versöhnt: „Was wir brauchen ist eine Kirche, die uns stützt, wenn wir straucheln, eine Kirche, die uns aufhebt, wenn wir gefallen sind, die uns zu Essen gibt, wenn wir hungern und die uns tröstet, wenn wir traurig sind.“