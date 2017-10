Ein Getränk, das beruhigt und gesund ist

Natürlich kann man sich den ganzen Tag mit Energydrinks, Kaffee und womöglich illegalen Substanzen pushen. Mann kann aber auch mit Gelassenheit, und ohne den Körper auf Dauer zu schädigen, alles erreichen.

Dein idealer Begleiter bei Stress und Übel oder auch beim entspannten Tratsch ist Tee. Und den gibt es auch anregend.

Ziemlich neu und ziemlich hip sind hierbei die Teesorten von Mono Tee. Die sind nicht nur poppig verpackt, sondern auch poppig vom Inhalt (trotzdem keine Chemiebrühe). Hiermit kannst du dich an „Zitronengras Apfelminze“ oder „Hibiskus Orange“ laben. Mehr Infos gibt es hier: www.monotee.de

Wer es lieber althergebracht hat, dem sei – in Berlin – zum Beispiel die Teestube „Paper & Tea“ in der Bleibtreustraße am Savignyplatz empfohlen. Dort kannst du Seminare besuchen, Tee genießen – und ihn natürlich auch kaufen. www.paperandtea.com

Wie auch immer du es magst, Tee tut gut und ist wirklich immer die bessere Wahl!