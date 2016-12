Geschenkidee: Sofas von Bretz

Wir haben für dich eine Auswahl besonders schöner Geschenkideen zusammengetragen, die deinen Liebsten Freude machen könnten. Oder sie dienen dir als Inspiration, dein Geld in Schönes zu investieren!

„Hang Loose“ – das Motto aller Wellenreiter und Genussmenschen findet in Myami sein formvollendetes Ebenbild – die perfekte Welle. Inspiriert durch die ungestüme, heilsame Kraft des Ozeans bringt das modulare Polstersystem den Körper in eine optimale, wellenförmige Entspannungslage. Zwei Sitztiefen, drei Elementbreiten im 34cm Raster, 45 Grad Halbecken-Kombinationen und Lösungen für fast alle Raumsituationen unterstreichen den unkomplizierten Urlaubscharakter dieses Sofas. Alles ist easy, alles ist im Flow. Welcome to Myami!

‪www.bretz.com/myami

