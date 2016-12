Geschenkidee: Red Wing Shoes

Wir haben für dich eine Auswahl besonders schöner Geschenkideen zusammengetragen, die deinen Liebsten Freude machen könnten. Oder sie dienen dir als Inspiration, dein Geld in Schönes zu investieren!

× Erweitern Red Wing Shoes

1905 kam der Begründer von Red Wing Shoes, Charles Beckmann, auf die Idee, Schuhe zu entwickeln, die etwas aushalten. Diese Idee hat bis heute Bestand.

Der neuste Schuh aus dem Hause Red Wing Shoes ist der „Merchant“, sein Design und seine Optik sind angelehnt an die klassischen Arbeiterstiefel der 1920er-Jahre. Damals fing Red Wing an, Boots ohne Zehenkappe zu produzieren, die bequemer und passgenauer sein sollten und keine Druckpunkte mehr hatten. Die neuen Modelle 8061 (Ebony Harness) und 8062 (Olive Mohave) sind in den Stores sowie bei ausgewählten Händlern zu einem Preis von 319 Euro erhältlich. www.redwingshoes.com

Ein Artikel aus der aktuellen blu. Hier kostenlos online und als App: https://goo.gl/efoC32