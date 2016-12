Geschenkidee: Naturkosmetik

Wir haben für dich eine Auswahl besonders schöner Geschenkideen zusammengetragen, die deinen Liebsten Freude machen könnten. Oder sie dienen dir als Inspiration, dein Geld in Schönes zu investieren!

Eine junge Hamburger Naturkosmetikmarke launcht zwei limitierte Geschenksets. Weihnachten ist das Fest des Gebens. Für viele Teile der Erdbevölkerung ist Wasser das größte Geschenk, deshalb leistet der Appell zum Wassersparen der Hamburger Naturkosmetikmarke STOP THE WATER WHILE USING ME! auch und gerade zum Fest der Liebe einen wichtigen Beitrag. Die ALL NATURAL COSMETICS BAR SOAP CHRISTMAS EDITION, bestehend aus der neuen Stückseife und der handgemachten, formschönen Porzellan-Seifenschale, und das ALL NATURAL COSMETICS LEMON HONEY CHRISTMAS KIT mit der Lemon Honey Soap und dem neu gelaunchten Lemon Honey Hand Balm sorgen für streichelzarte und wohlig duftende Winterhände und zarte Pflege – 100 % natürlich, ohne Schnickschnack und künstlichen Quatsch.

www.stop-the-water.com

