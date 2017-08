Genieß ihn!

Schon aufgefallen? In fast jedem Film aus Deutschland, ist Kaffee irgendwann Thema.

Neben Bier ist Kaffee mit das liebste Getränk der Deutschen, und auch die neu nach Deutschland Gekommenen merken schnell, dass gemeinsamer Kaffeegenuss eine fast kultische Handlung ist, die – ta-dah! – Gemeinschaft schafft. Man weiß, dass Kaffee dem Körper ein bisschen guttut, man weiß, dass man die Verfärbungen mit regelmäßigem Zahnarztbesuch wegbekommt, man liebt den Duft, man genießt die Zeit, die man sich dafür (mit anderen) nimmt. Aber trotzdem: Das schlechte Gewissen ist da, denn werden für die aromatische Bohne nicht die Regenwälder abgeholzt? Sind die Arbeitsbedingungen der vor Ort in der Landwirtschaft Tätigen nicht ganz furchtbar?

Das kann sein. Aber du hast die Wahl, den richtigen Kaffee zu genießen. Zum Beispiel, indem du ihn im Reformhaus kaufst, in Öko-Hipster-Cafés gehst oder auch bei www.coffeecircle.com zuschlägst, denn die versprechen: „Wir bieten natürlich angebauten Kaffee an, von dem du weißt, woher er kommt. Jedes Jahr reisen wir persönlich in die Ursprungsländer. Nur so können wir gerechte Einkaufspreise und höchste Qualität garantieren. Das bedeutet für dich: Mit jeder Tasse Kaffee unterstützt du die Kaffeebauern und ihre Familien vor Ort.“ – Das ist schön. Und lecker!