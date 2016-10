Einhorn! Glitzer! Regenbogen!

Zugegeben, der Internationale Tag des Einhorns wäre an unserer Redaktion eigentlich völlig vorübergegangen. Was schade ist, denn heutzutage ist man für jedes Bisschen Regenbogen, Glitzer und (ja!) Einhorn im Leben dankbar. Und daher haben wir uns heute auch über den Newsletter des Baden-Württembergischen Schokolade-Herstellers Ritter Sport gefreut (die uns übrigens für diese Meldung weder bezahlt noch sonstwie bestochen haben).

Zum (uns ehrlich gesagt bisher nicht geläufigen) Internationalen Tag des Einhorns bringt Ritter Sport heute eine limitierte Sondersorte auf den Markt, die uns sofort direkt ins Herz trifft. Die Sorte EINHORN überzeugt mit weißer Joghurt-Schokolade mit Himbeer- und Johannisbeer-Cassis- Regenbogen.

Warum? Hier die Begründung aus dem Hause Ritter:

„Was haben RITTER SPORT und Einhörner gemeinsam? Sie machen die Welt ein bisschen bunter!"

Das können wir nur unterschreiben und über Regenbögen freuen wir uns sowieso immer. Und Einhornschokolade macht ganz bestimmt auch nicht dick, davon sind wir fest überzeugt.

Erhältlich ist die Sorte übrigens leider nicht im Supermarkt, sondern lediglich im Ritter Sport Webshop, dessen Server allerdings ob des Andrangs im Augenblick schon in die Knie gegangen zu sein scheint... Wer in Berlin weilt kann übrigens auch in der firmeneigenen SchokoWelt sein Glitzerglück versuchen.

Wir sind jedenfalls schon dorthin auf dem Weg.