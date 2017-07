Eine gute WG ist ein Geschenk

× Erweitern Foto: S. Heil www.WGAY-Gesucht.de

Wenn es nicht passt, kann es aber zum Albtraum werden. Man streitet, stört einander und versaut sichgegenseitig – gewollt oder ungewollt – die Lebenszeit.

Damit es klappt, sollte man vorher genau prüfen, auf wen man sich einlässt. Und Queers haben dann oft nochmal ein zweites Coming-out vor sich. Denn nicht alle coolen Hipster in angesagten (noch bezahlbaren) Problem- oder Randbezirken sind auch so tolerant, wie man denkt und hofft. Und auch in den guten Wohnlagen muss der erhoffte Mitbewohner, Hauptmieter, nicht immer weltoffen sein. Jetzt kommt www.WGAY-Gesucht.de ins Spiel.

Was das ist, verrät Joana Weber, die die Idee dazu hatte: „WGAY-Gesucht.de ist eine moderne Vernetzungsplattform für ein buntes Zusammenleben: Hier bildet sich eine völlig neue Online-Community, die auf der einen Seite aus der LGBTQIA Szene (= lesbian, gay, bisexual, trans, queer, inter, asexual) besteht, zum anderen aber auch tolerante, bunte, ausgefallene, besondere, offene, und künstlerisch orientierte Menschen miteinschließt. Jeder, der sich gerne in diesen Kreisen vernetzen möchte, oder auf der Suche nach Wohnraum in Deutschland und/oder Österreich ist, ist herzlich willkommen, ein Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Unser Service ist für alle privaten Nutzer kostenlos.“

