Ein Hoch auf die Ehe!

Der Bundestag hat die Ehe für alle beschlossen! Nach Jahren des Vertagens kam die Entscheidung dann doch schneller als gedacht.

Endlich dürfen ALLE heiraten – egal ob homosexuell oder straight. Ein bedeutender Sieg und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Mit Unterstützung aus der LGBTIQ*-Szene und dem Slogan „Straight Support" wirbt SKYY Vodka für mehr Akzeptanz und gegen Homophobie in der Gesellschaft. Wie auch schon 2015 in Amerika, wo die Marke unter dem Motto #ToasttoMarriage Haltung zeigte. Denn egal ob straight or gay: das Recht auf die Ehe sollte keinem verwehrt bleiben! Neben dem Vorsitzenden des Aktionsbündnisses, Sören Landmann, sind auch bekannte Gesichter wie Dustin Hanke von Shiggersonstreet, Michael Späth von TheLostBoy sowie Designer Patrick Mason als Supporter dabei.

Ebenfalls große Unterstützung kommt aus der „Straight“-Community. Mit einer Reihe von Befürwortern, darunter Marlen Stahlhuth von Lenipaperboats, Laetitia von CuratedbyGirls und Liz Bernatzek, feiert der kalifornische Wodka den positiven Ausgang für ein gleichgeschlechtliches Ehegesetz. Und für den richtigen Cheers-Moment gibt es den Drink „Straight Support“. Der Mix aus SKYY Vodka, Espolon Tequila Reposado, frischem Zitronensaft, Puderzucker, getoppt mit Soda- Wasser, garniert mit frischer Minze und einer Spalte Wassermelone ist so frisch, bunt und abwechslungsreich wie das echte Leben! Let’s have another #ToasttoMarriage! Cheers!