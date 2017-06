Der blonde Hans tut Gutes

× Erweitern Hans Berlin

Pornostar Hans Berlin hatte bei den „Grabby Porn Awards“ in Chicago im Mai sein HIV Coming-out und er ist im Juli auf den deutschen CSDs unterwegs. In den Staaten arbeitet er mit der „Prevention Access Campaign“ zusammen, um die Message „U = U“ an den Mann zu bringen. Hier erfährst und siehst du mehr.

Das passiert

Hans Berlin, der selbst seit 2001 mit HIV lebt und seit 2002 unter der Nachweisgrenze ist, macht sich stark im Kampf gegen Aids. Dafür ist er auf den CSDs in Köln, München, Berlin, Stuttgart und Hamburg unterwegs.

Hans Berlin wagte bei der im Mai in Chicago zelebrierten Porno-Preisverleihung, den „GRABBYS“, während seiner Dankesrede sein HIV-Coming-out. Warum? Um zukünftige „Botschafter” zu rekrutieren, Kollegen Mut zu machen und um die „U = U”-Botschaft (UNDETECTABLE = UNTRANSMITTABLE) an die Pornofans zu vermitteln!

„Ich werde auch mit Kayden Grey (Video unten), der vor kurzem sein HIV-Coming-out hatte, ein Netzwerk von Pornodarstellern aufbauen, die offen über HIV und U = U sprechen“, so Hans Berlin. Ihm ist es wichtig, die Stimme zu nutzen, die ihm sein Status in der Pornobranche gibt, um HIV-Stigma zu bekämpfen und HIV-Positiven ein neues Selbstbewusstsein zu geben. Eine seiner größten Ängste war es immer, jemanden mit dem HI-Virus anzustecken. Doch die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen: Wer seine Viruslast durch regelmäßige Medikamenteneinnahme unter der Nachweisgrenze hält, ist nicht mehr ansteckend – ohne Wenn und Aber.