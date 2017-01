DAS HORN, EIN FREUDENSPENDER

LUSH Einhorn

Die queere Szene liebt Einhörner, weil sie so besonders sind, wie der queere Mensch in der heterosexuellen Mehrheit, wurden sie zum Symbol für die queere Szene. Das merkte auch die Kosmetikindustrie und versorgt uns mit lustigen und in diesem Fall auch pflegenden Dingen:

LUSH brachte unlängst ein Einhorn-Horn auf den Markt, natürlich in Regenbogenfarben, das sich zum beruhigenden Schaumbad wandelt, wenn man es ins Wasser gleiten lässt ... „Beruhigendes Lavendelöl und erheiterndes Neroli geben ein Stelldichein in diesem glitzernden Schaumbad. Das Neroliöl hebt den Serotoninspiegel in deinem Gehirn an, wodurch du dich zufrieden und fröhlich fühlst“, verrät das LUSH-Team dazu. Wir freuen uns drüber!

Morgen startet eine Verlosung auf www.blu.fm/gewinne

Zum Hersteller kommst du hier:

https://de.lush.com/produkt-valentinstag-schaumbad-unicorn-horn-5074